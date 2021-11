Tamponamento tra due auto, il cane esce dal mezzo e viene investito

Viaggiava a bordo di un'auto quando il mezzo condotto dal proprietario è rimasto coinvolto in un tamponamento. Il cane è uscito dall'abitacolo per lo spavento ed è stato ucciso da un altro mezzo in transito. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì, lungo la SS16 tra l'uscita dell'autostrada e l'Asse attrezzato. Illesi gli occupanti dei veicoli che per fortuna stanno bene. Sul posto i carabinieri che hanno chiuso la Bretella e messo in sicurezza l'area.