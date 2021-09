In motorino tampona un'automobile: 16enne in ospedale

/ Via delle Tavernelle

Incidente questa mattina (lunedì 20 settembre) per un giovane di 16 anni che stava guidando il motorino. Si trovava in via Tavernelle quando ha tamponato un'automobile.

Il ragazzo si è lesionato un polso. Sul posto è accorsa l'equipe della Croce Gialla di Ancona. E' stato portato al pronto soccorso di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.