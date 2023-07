Perde il controllo dell'auto che rischia di ribaltarsi: paura per due ragazze

ANCONA - Incidente stradale poco dopo la mezzanotte lungo via Strada Vecchia del Pinocchio, all'altezza del semaforo che porta verso i quartieri nuovi. Un'auto con a bordo due ragazze di 27 e 30 anni è finita al lato della carreggiata rischiando di ribaltarsi. Il mezzo per fortuna è rimasto su due ruote evitando il peggio. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, un mezzo dell'infermieristica di Torrette e la polizia stradale. Per le due giovani soltanto un grande spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza.