ANCONA - Tamponamento lungo via Maggini, in ospedale una donna di 38 anni. Sul posto la Croce Gialla di Ancona e la polizia municipale, quest'ultima incaricata dei rilievi e dell'accertamento delle cause. La donna si trova ora a Torrette, le sue condizioni non sono preoccupanti. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.