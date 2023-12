Maxi incidente lungo la statale, coinvolti sette veicoli: una persona estratta dalle lamiere

MONSANO - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera lungo la SS76 tra gli svincoli di Jesi est e Monsano per un incidente stradale che ha coinvolto sette veicoli. La squadra ha estratto una persona che era rimasta bloccata in auto, in collaborazione con il personale del 118, e messo in sicurezza tutti i veicoli coinvolti. I feriti sono stati trasportati nei pronto soccorso di Jesi e Ancona. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale.