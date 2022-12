Tampona un'auto e la fa ribaltare, incidente da brividi: macchina distrutta, due donne in codice rosso

GENGA - Incidente spaventoso in superstrada, ferite due donne. Entrambe sono state potate in ospedale in condizioni serie. E' successo lungo la 76 all'altezza di Genga, Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio nei pressi della galleria di Camponocecchio.

Secondo una prima ricostruzione il conducente di un'auto, 49enne, ha accusato un malore e il veicolo ha tamponato la vettura davanti facendola ribaltare. A bordo di quest'ultima vettura, distrutta, c'erano due amiche di 52 e 59 anni. Per estrarre le due donne dalle lamiere c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo non è in gravi condizioni, le due donne sono state portate a Torrette entrambe in codice rosso. Accertamenti della dinamica a carico della polizia stradale di Fabriano.