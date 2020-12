L'auto perde il controllo e si schianta contro un'altra macchina: 2 feriti a Senigallia

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16,30 circa per un incidente stradale lungo la Strada statale Adriatica nord a Senigallia. Per cause in fase di accertamento un'autovettura ha perso il controllo tamponando un'altra auto. Uno dei due mezzi dopo lo scontro si ribaltava finendo nel fossato adiacente alla carreggiata.

La squadra di Senigallia, intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4, ha collaborato con i sanitari del 118 per l'assistenza sanitaria ai due conducenti, poi trasportati presso al Pronto Soccorso dell'ospedale senigalliese. Alla fine i pompieri hanno messo in sicurezza la zona dell'intervento. Sul posto anche la polizia di stato e la polizia locale.