Incidente da paura lungo la statale, mamma e figlia in ospedale

ANCONA - Incidente in piena notte lungo la Statale 16, all’altezza della rotatoria Obi. Mamma e figlia in ospedale. A Torrette anche la ragazza di 20 anni che viaggiava sull’altra auto.

Da accertare le cause dell’incidente, che secondo una prima ricostruzione sarebbe riconducibile a una mancata precedenza. Madre e figlia, di 53 e 17 anni, sono state portate in pronto soccorso. Nessuna delle tre persone coinvolte pare in gravi condizioni. Lo schianto è avvenuto intorno a mezzanotte e mezzo, Sul posto Croce Gialla, automedica e Vigili del fuoco.