Schianto tra due auto: sorelle finiscono al pronto soccorso

Paura nella notte in via Ascoli Piceno per un incidente stradale. Sono finite in ospedale due donne, sorelle, di 24 e 27 anni. L'incidente è avvenuto alle prime ore del mattino. Due auto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate. Si tratta di una Mercedes guidata da un uomo di 40 anni e di una Toyota Yaris dove all'interno si trovavano le due sorelle. L'impatto è stato violento tanto che la Mercedes è finita contro un albero mentre l'utilitaria ha sbattuto contro il muretto.

Scattati i soccorsi, è servito l’intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118 che è intervenuta con l'automedica. Sul posto i volontari della Croce Gialla di Ancona alla guida dell'ambulanza e la polizia stradale che ha eseguito i rilievi. Una delle due donne è stata estratta dall'abitacolo con l'aiuto dei pompieri e poi trasportata al pronto soccorso di Torrette in codice rosso per dinamica a causa di un trauma cranico. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. L'altra sorella è arrivata al nosocomio in codice verde e si rimetterà in pochi giorni.