Cade con il monopattino in piena notte, 36enne batte la testa: è in gravi condizioni

ANCONA - Paura per un peruviano di 36 anni protagonista di un incidente mentre si trovava alla guida del suo monopattino. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, poco dopo le 4.

L'uomo, per cause da chiarire, è rovinato pesantemente a terra, battendo la testa sull'asfalto. Per lui è stato necessario l'intervento della Croce Gialla di Ancona: gli operatori lo hanno soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. L'uomo è in gravi condizioni.