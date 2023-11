Schianto frontale tra due auto, paura al Coppo: sono 5 i feriti. Strada chiusa e soccorsi sul posto

SIROLO - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi nei pressi del Conero Golf Club, in località Coppo. Per cause in fase di accertamento due vetture si sono scontrate frontalmente. Un impatto molto violento che ha causato il ferimento di 5 persone. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118. I pompieri del distaccamento di Osimo hanno collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso agli automobilisti e poi hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e l'intera area dell'intervento. La circolazione è stata interdetta per tutta la durata dei soccorsi. Per fortuna nessuno dei feriti è in pericolo di vita.