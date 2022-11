Simone stava portando il paziente a casa, l'autoarticolato ha ucciso entrambi sul colpo

CHIARAVALLE - Simone Sartini stava guidando verso la sua Senigallia. Questa mattina avrebbe dovuto raggiungere l'abitazione del suo concittadino Cosimo Maddalo, 83 anni, ma il fato ha voluto che il viaggio si interrompesse lungo la rampa che collega il casello di Ancona Nord alla SS76. Un autoarticolato li ha travolti ed uccisi sul colpo. Cosimo in mattinata aveva effettuato una visita medica all'ospedale regionale di Torrette e stava per essere accompagnato a casa a bordo dell'ambulanza della Croce Rossa di Senigallia. Con loro anche un altro operatore del 118, ferito gravemente ma per fortuna non in pericolo di vita.

Simone, 28 anni, non ha potuto evitare l'impatto. Il primo ad arrivare sul posto è stato un altro camionista che ha subito lanciato l'allarme. Pochi minuti dopo sono arrivate le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine. Per Cosimo e Simone però non c'era più niente da fare. Alla guida del mezzo, diretto verso l'interporto, un ragazzo romeno di 29 anni, sotto choc ma illeso. Nello schianto coinvolta anche una Bmw con a bordo un 60enne anconetano: anche lui per fortuna nessuna grave conseguenza.

Le possibili cause

Dalla scatola nera del camion la polstrada ha accertato che l'incidente è avvenuto poco dopo le 10.30. Nelle prossime ore il pm di turno Valeria Cigliola aprirà un fascicolo per duplice omicidio stradale. Dagli accertamenti effettuati nei confronti degli automobilisti nessuno è risultato positivo ad alcol e droghe. Per quanto riguarda la dinamica non si esclude nulla: dall'eccessiva velocità del camion, al sovraccarico della merce trasportata (balle di fieno) oppure dal guasto dell'autoarticolato stesso.