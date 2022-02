Esce di strada, poi lo schianto e la sua auto che si spezza a metà: c'è una vittima

L'autista perde il controllo della sua auto, sbanda e finisce contro un albero perdendo la vita. Tragedia questa mattina in via Fornace, a Serra dè Conti. Sul posto i vigili del fuoco ed il 118 che hanno estratto il conducente dal veicolo. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. Intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per tutti i rilievi del caso.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO