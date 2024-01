Senza patente e positivo al test per alcol e droga, investe un pedone sulle strisce: 22enne nei guai

JESI – Si erano incolpati a vicenda, scaricando l’uno sull’altro le responsabilità dell’incidente davanti alle forze dell’ordine, risultando poi positivi all’alcol test ed ai controlli per l’eventuale assunzione di stupefacenti. Gli accertamenti hanno poi permesso alla Polizia di Jesi di risalire al guidatore, un ventiduenne con precedenti e peraltro sprovvisto di patente, che alla guida di un ciclomotore aveva urtato un pedone il quale stava attraversando la carreggiata.

I fatti risalgono alla sera dell’Epifania, attorno alle 21.40, quando una volante si era recata in Viale della Vittoria dopo la segnalazione di un investimento di un pedone sulle strisce pedonali. Il personale del 118 aveva già provveduto a trasportare il ferito – un uomo di 55 anni – presso l’Ospedale Regionale di Torrette. Gli agenti, hanno quindi rilevato la presenza di un ciclomotore a terra che perdeva carburante, allertando i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. La Polizia ha poi identificato i due ragazzi con ancora indosso i caschi l’uno di colore nero e l’altro bianco, medicati da un’ambulanza che ha prestato loro le cure del caso.

Trasportati al presidio ospedaliero della città, i due giovani – uno di 22, l’altro di 17 anni – sono stati sottoposti al prelievo di campioni biologici per accertare l’eventuale stato di ebbrezza alcolica o di assunzione stupefacenti con esito positivo. Gli approfondimenti hanno poi permesso di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, con il 22enne alla guida – senza peraltro aver mai conseguito la patente – che aveva urtato il pedone facendo cadere a terra e perdendo il controllo del mezzo (intestato ad una terza persona) il quale aveva continuato a strisciare sull’asfalto. Il maggiorenne è stato così denunciato per lesioni personali colpose, guida senza patente perché mai conseguita, guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di stupefacenti.