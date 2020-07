Scooter sorpassa le auto in coda e investe un gruppo di amici: 4 feriti, due sono gravi

SENIGALLIA - Avrebbe sorpassato le auto in coda, senza accorgersi che in quel momento una comitiva di amici stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Lo scooter ha falciato tre giovani: uno è in gravi condizioni. E’ accaduto ieri pomeriggio attorno alle 18,30 a Senigallia, lungo la Statale, nell’ultimo tratto delle Saline al confine con il Ciarnin.

Il gruppo di amici stava raggiungendo l’auto parcheggiata, dopo la giornata trascorsa al mare, quando all’improvviso è piombato lo scooter condotto da un 40enne di Ostra. L’impatto è stato molto violento. Ad avere la peggio, un ragazzo di 26 anni che è stato centrato in pieno: ha riportato serie fratture alle gambe, per questo è stato trasportato a Torrette in codice rosso dall’eliambulanza, atterrata nelle vicinanze. All’ospedale sono finite anche due ragazze che erano con lui, una più grave, l'altra colpita solo di striscio, e lo stesso scooterista. Sul posto, il 118, la Croce Rossa e la polizia stradale che si è occupata anche di gestire il traffico, andato in tilt sulla Statale.