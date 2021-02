Colto da malore va a sbattere contro un'auto in sosta: muore un 65enne

Stava guidando quando ha accusato il malore ed è andato a schiantarsi contro un'auto ferma in sosta

Si sente male mentre guida, va a sbattere contro un'auto parcheggiata e muore: è il triste epilogo di una vicenda accaduta a Senigallia questa mattina in via Giordano Bruno. L'uomo di 65 anni era alla guida di un'utilitaria dell'Asur quando ha accusato un malore. La macchina si è schiantata contro un'auto in sosta. Ad assistere all'incidente un'operatrice sociosanitaria che ha chiamato subito il 118.

I soccorsi sono arrivati poco e l'ambulanza ha trasportato il 65enne al pronto soccorso di Senigallia. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.