Colpo di sonno, poi la sua auto ne travolge altre tre: paura in città

Alla guida del mezzo un giovane classe 1990 che, dopo aver accusato un colpo di sonno, ha sbandato ed è finito contro tre auto in sosta

Sono 4 le auto coinvolte in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno le 7, in via Raffaello Sanzio a Senigallia. Una carambola causata da un colpo di sonno di un 31enne, che con il suo mezzo ha invaso la corsia opposta ed è finito contro altre tre auto parcheggiate.

A bordo del veicolo anche un suo coetaneo che, come lui, non ha riportato nessuna grave conseguenza. Sul posto i carabinieri che hanno sottoposto il conducente ad etilometro, di poco inferiore a 0,50 g/l, e lo hanno multato per aver perso il controllo della sua auto.