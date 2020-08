Pauroso schianto sulla Statale, centauro vola dalla moto: è in gravissime condizioni

SENIGALLIA - Spaventoso incidente nel pomeriggio al Cesano. Attorno alle 17 un centauro si è schiantato contro un’auto in via Traversa Cesano, all’incrocio con la Statale. Devastante l’impatto. Il 49enne senigalliese è volato dalla moto e versa in condizioni molto gravi.

Sul posto è intervenuta l’eliambulanza del 118, insieme a un’ambulanza del posto e alla polizia locale. Il paziente è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Torrette in codice rosso: è stato intubato, presentava condizioni instabili, un profondo trauma cranico e una frattura al femore. Ora è in prognosi riservata.