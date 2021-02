Sbanda con l'auto e abbatte due pali, poi si rifiuta di fare l'alcol test: denunciato

L'uomo si è rifiutato di sottoporsi al test alcolemico ed i carabinieri lo hanno denunciato. Inoltre si trovava fuori Comune e quindi per lui è scattata anche la multa per aver violato le normative anti-Covid

SENIGALLIA - Una serata che difficilmente dimenticherà quella di un 55enne di Falconara, protagonista sabato sera, intorno la mezzanotte, di un doppio incidente stradale lungo la SS16. L'uomo infatti, dopo aver centrato un palo della segnaletica, ha continuato la sua marcia procedendo a zig-zag e schiantandosi nuovamente contro un altro palo, per poi fermarsi al lato della carreggiata. Ad allertare i carabinieri è stato un residente che ha udito il forte rumore causato dall'impatto.

I militari sono intervenuti verificando prima le condizioni dell'uomo e poi tentando di sottoporlo ad alcolt est. L'uomo si è rifiutato e quindi per lui è scattata la denuncia. Inoltre, visto che si trovava in un Comune diverso dal suo e che aveva violato il coprifuoco, è stato anche multato per non aver rispettato le normative vigenti.