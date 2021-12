Pedone investito vicino al semaforo: 61enne all'ospedale

A Jesi, ieri pomeriggio verso le 18, un uomo di 61 anni jesino è stato investito mentre attraversava la strada vicino al semaforo tra via Grecia e viale Cavallotti. A centrarlo sarebbe stata una Jeep guidata da una 58enne di Monsano. L'uomo è stato soccorso dai sanitari della Croce Verde e trasportato al pronto soccorso di Jesi con un codice di media gravità. Sul posto la polizia locale.

Ore prima, alle 14,30, in via degli Appennini, incrocio con via Tabano, si era verificato un incidente. A finire in ospedale per accertamenti una donna. Sul posto erano intervenute la Croce Verde di Jesi, l'automedica e la polizia locale.