Scooter contro un suv, due ragazzi sbalzati sull'asfalto: entrambi in ospedale

ANCONA - Paura questa mattina (venerdì) lungo via Marconi dove, per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter si è scontrato con un suv. Ad avere la peggio sono stati 2 giovani anconetani, 20enni, che si trovavano in sella allo scooter. Entrambi sono stati sbalzati sull'asfalto e per loro è stato necessario il trasporto in ospedale. Per fortuna non sono in pericolo di vita. Illeso invece il conducente dell'auto. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e la polizia municipale.