Sbanda con lo scooter e si schianta contro un muro di cemento: corsa in ospedale per una 19enne

ANCONA - Una ragazza di 19 anni è rimasta ferita nella notte dopo essersi schiantata mentre era in sella al suo scooter. L'incidente è avvenuto all'1 in via XXIX Settembre. La giovane, che indossava regolarmente il casco, ha perso il controllo del mezzo, è scivolata sull'asfalto ed ha centrato in pieno il muretto di cemento che separa le due corsie. I primi a soccorrerla sono stati dei militari della guardia di finanza che stavano passando nella zona. Sono stati proprio loro ad allertare gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno caricato la 19enne in ambulanza e l'hanno trasportata con un codice rosso all'ospedale regionale di Torrette.