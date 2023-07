Non vede la sbarra chiusa e si schianta con lo scooter, 62enne in ospedale

ANCONA - Stava per uscire dal molo nord, in sella al suo scooter, quando per una distrazione non si è accorto che la sbarra, che limita gli accessi, era abbassata. Il conducente del due ruote, 62 anni, ci è finito contro. Un urto violento che lo ha preso in pieno torace e lo ha fatto cadere a terra. Il 62enne è stato soccorso dalla Croce Rossa, che ha un presidio fisso per tutta l’estate nello scalo dorico, e dalla Croce Gialla di Camerano inviata in banchina dalla centrale operativa 118. La Croce Gialla ha trasportato l’uomo all’ospedale di Torrette. Aveva escoriazioni alle caviglie e alle mani oltre ad un forte dolore al torace. L’incidente si è verificato attorno alle 11.15.