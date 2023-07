Passa con lo scooter sopra ad una buca, sbanda e finisce a terra: paura per un 70enne

ANCONA - Stava viaggiando in sella al suo scooter lungo Piazzale Libertà quando ha centrato in pieno una buca ed ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra. E' successo oggi pomeriggio.

Lui, un 70enne anconetano, è rimasto dolorante sull'asfalto lamentando un forte dolore ad un braccio. Sul posto sono dovuti intervenire gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno caricato in ambulanza e trasportato per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna l'uomo non è in pericolo di vita.