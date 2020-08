Incidente nella notte, scooter incastrato nel guardrail: uomo miracolato

Il suo scooter resta incastrato nel guardrail il di via Flaminia e il 55enne alla guida è stato letteralmente miracolato. L’incidente è avvenuto durante la notte per cause ancora in fase di accertamento e lo scooterista è stato portato in ospedale in buone condizioni.

La paura però è stata tanta ieri sera, lungo la Flaminia all’altezza di via Mattei. L’uomo è arrivato all’innesto con la rampa che porta alla zona industriale, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro la barriera di protezione. Sul posto è intervenuta l’automedica del 118, due volanti della polizia e la Croce Gialla di Ancona, che ha portato il 55enne a Torrette.

