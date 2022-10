FILOTTRANO - Furgone contro scooter, centauro in ospedale con un codice rosso. E' successo oggi pomeriggio a Filottrano lungo via Piana. L'uomo, 58 anni, è stato portato a Torrette con l'eliambulanza. Cause e dinamica ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri di Osimo. L'incidente è avvenuto nei pressi di una curva.