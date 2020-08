Si schianta con lo scooter contro il cinghiale più grosso: donna finisce in ospedale

Allarme cinghiali alle porte della città. Una donna è finita all’ospedale in codice rosso dopo un incidente-choc avvenuto in via della Ferrovia, a poca distanza dai campi da tennis di Pietralacroce. E’ accaduto ieri sera attorno alle 20. La 52enne anconetana, in sella al suo scooter, ha visto sbucare all’improvviso dal ciglio della strada, scarsamente illuminata, una famiglia di cinghiali e non è riuscita ad evitare l’impatto contro il più grosso dei tre.

Nello schianto ha avuto la peggio lei, mentre gli animali sono scappati per i campi: è caduta sull’asfalto e lo scooter le ha schiacciato una gamba. Fortunatamente in quel momento passava in zona un medico che l’ha soccorsa e ha dato l’allarme al 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa che ha stabilizzato la paziente, l’ha caricata a bordo e poi ha raggiunto l’automedica in via Bocconi per il trasferimento a Torrette. La donna, sotto choc, ha riportato una frattura esposta alla tibia.