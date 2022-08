Schianto al porto, incidente frontale tra uno scooter e un camion

ANCONA - Schianto tra uno scooter appena sbarcato dalla nave e un mezzo pesante nella zona del porto. Il ragazzo che era in sella al motociclo è stato portato in ospedale con un codice giallo.

L'incidente, per cause in corso di accertamento, è avvenuto intorno alle 13 sulla rampa di via Mattei. Rilievi affidati alla polizia locale, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Forti disagi al traffico nell'area portuale.