Scooter contro camion, minorenne finisce a terra: è gravissimo

MONSANO - E' in gravissime condizioni il ragazzo coinvolto questa mattina in un terribile incidente stradale. Il giovane si trovava in sella al suo scooter quando, per cause ancora da chiarire, è stato centrato da un camion e sbalzato sull'asfalto. Sul posto il 118 con l'ambulanza che l'ha trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Lo schianto ha causato anche un altro ferito, per fortuna più lieve.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO