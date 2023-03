ANCONA - Perde il controllo dello scooter e cade all'imbocco della variante. Paura per un 19enne, oggi pomeriggio. L'incidente è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. Il giovane è stato portato all'ospedale di Torrette dalla Croce Gialla di Ancona. Le sue condizioni non sono gravi. Rilievi della polizia municipale.