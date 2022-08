Schianto auto-scooter lungo la Flaminia, 17enne in ospedale 

ANCONA - Auto contro scooter lungo via Flaminia, 17enne in ospedale. Il ragazzo, a bordo del motorino, è rimasto coinvolto per cause ancora da accertare in un’incidente con l’auto condotta da una donna.

L’impatto è avvenuto poco più avanti dello svincolo per Torrette, in direzione Falconara. Sul posto la Croce Gialla di Ancona. Il giovane è stato portato a Torrette in codice di media gravità.