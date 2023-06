Lo scooter si schianta contro l'auto, 31enne gravissimo: incidente da spavento lungo la Flaminia

FALCONARA - Schianto auto-moto sulla Flamina, il 31enne alla guida del motorino è stato portato a Torrette in gravi condizioni. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi sulla corsia in direzione Ancona, all'altezza della farmacia Palombina. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, è rimasto a terra privo di conoscenza. E' stato rianimato e ortato in ospedale in condizioni molto gravi. Scooter completamente distrutto.