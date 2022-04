Travolta all'incrocio e sbalzata a terra, 18enne in ospedale 

ANCONA - Scontro tra due scooter questa mattina in pieno centro, 18enne in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto è avvenuto lungo il Vilale della Vittoria all’incrocio con via Rismondo.

Ad avere la peggio una ragazza di 18 anni, portata al pronto soccorso da un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Le sue condizioni non sono gravi.