Paura all'incrocio, moto travolta da un furgone: centauro sbalzato sull'asfalto tra le auto in transito

JESI- Attimi di grande paura questa mattina lungo viale della Vittoria, all’incrocio semaforico con viale del Lavoro e davanti al negozio elettronico Unisono.

Intorno alle 11, per cause in fase di accertamento, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un furgone ed una moto. A farne le spese è stato l'uomo alla guida del ciclomotore, classe '73, sbalzato sull'asfalto. Sul posto l'ambulanza della Croce Verde di Jesi. Gli operatori lo hanno soccorso e trasportato all'ospedale Carlo Urbani con un codice verde. Per lui tanto spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Intervenuta anche la polizia locale per i rilievi del caso. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.