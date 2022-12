Incidente tra camion in A14, c'è una seconda vittima: Marco era di Castelfidardo

ANCONA - E' morto nella notte Marco Cassano, 51 anni, sardo di Sassari ma residente da tempo a Castelfidardo. Era uno dei due camionisti coinvolti nel doppio incidente di ieri, in A14, tra Grottammare e San Benedetto. Marco guidava un camion che trasportava mobili quando è rimasto coinvolto, per cause ancora in corso di accertamento, nello schianto con un altro mezzo pesante. Lo schianto è avvenuto in un punto in cui si viaggia a doppio senso. Il camionista è morto all'ospedale di San Benedetto. Nel tamponamento avvenuto poco dopo, causato dagli incolonnamenti, aveva perso la vita Sergio Mazzagufo, 61enne di Monteprandone.