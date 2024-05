Prima la travolge con la bici poi le dice «Stai più attenta» e si allontana

ANCONA – Una macchina l’ha urtata mentre era in sella alla sua bicicletta, sbattendola a terra. Ma il conducente non si è preoccupato di verificare le sue condizioni, e come raccontato dalla donna ha proseguito la sua marcia allontanandosi, dicendogli che la prossima volta avrebbe dovuto fare maggiore attenzione. L’episodio accaduto attorno alle ore 13 in via San Martino: a ricorrere alle cure della Croce Gialla di Ancona intervenuta sul posto una 54enne, sbattuta a terra dopo l’impatto con una vettura, senza che la persona al volante le prestasse soccorso. La donna, con un trauma facciale ed una lesione ad una mano, è stata quindi portata al presidio regionale di Torrette con un codice di media gravità.

Il personale sanitario era inoltre intervenuto nella mattinata odierna al porto di Ancona. All’interno di una nave in fase di attracco proveniente dalla Croazia, un 30enne cittadino croato ha avuto un malore a bordo. Gli sono state prestate subito le cure del caso, poi è stato trasportato all’ospedale: le sue condizioni non sembrano gravi.