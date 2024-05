Centrato da un'auto mentre viaggia in monopattino, 22enne in ospedale

ANCONA – Stava viaggiando sul suo monopattino, quando è stato investito da un auto. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, in corso Carlo Alberto: il giovane, di 22 anni, è stato soccorso dal personale sanitario della Croce Gialla che ha prestato le prime cure del caso sul posto (dove sono arrivate anche le forze dell’ordine per i rilievi), per poi trasportarlo, in condizioni non gravi, al presidio regionale di Torrette.