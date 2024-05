Scontro con un'auto, diciottenne su uno scooter sbalzato a terra

ANCONA – Lo scontro è avvenuto alle 8.30, in via Palestro. Il personale della Croce Gialla è intervenuto per soccorrere un ragazzo di diciotto anni, che in sella al suo scooter è rimasto coinvolto in un incidente con un auto. Presente anche la polizia locale per i rilievi, il ragazzo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in condizioni non gravi.