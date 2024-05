Terribile schianto in superstrada tra un tir ed un furgone: c'è un morto

FABRIANO – Un tamponamento violentissimo, quindi l’arrivo dei soccorsi ed anche dell’eliambulanza, ma per il conducente del furgone restato coinvolto nello schianto non c’è stato più nulla da fare. La tragedia si è consumata attorno alle 11 lungo la strada statale 76 "della Val D'Esino" nel comune di Fabriano, al chilometro 17.500, un tratto interessato dai lavori per i quali è previsto anche un restringimento di corsia.

Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente, che ha visto il furgone scontrarsi con un mezzo pesante, restando incastrato contro il rimorchio. Presenti anche i vigili del fuoco, le squadre Anas e la polizia stradale per la gestione del traffico in sicurezza ed il ripristino della regolare viabilità nel minor tempo possibile, essendo stata chiusa al traffico per effettuare le operazioni la carreggiata in direzione Ancona.

(servizio in aggiornamento)