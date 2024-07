Schianto in zona stadio, scooter centra frontalmente l'auto dei carabinieri: grave un 70enne

ANCONA – In sella al suo scooter, ha centrato in pieno una macchina dei carabinieri che sopraggiungeva dalla parte opposta. L’incidente, nella zona dello stadio “Del Conero”, è avvenuto nella prima mattinata di oggi: l’uomo alla guida del mezzo a due ruote, di circa 70 anni, è stato trasportato in codice rosso dal personale sanitario della Croce Rossa all’ospedale regionale di Torrette.