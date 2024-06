Schianto ad Offagna con tre mezzi coinvolti: due i feriti trasportati in ospedale

ANCONA – Tre mezzi coinvolti e due feriti nell’incidente avvenuto in mattinata ad Offagna. Per cause ancora in fase di accertamento, l’impatto ha coinvolto tre mezzi, tra cui un furgone. Sul posto la Croce Gialla di Ancona ed un altro mezzo del 118 proveniente da Agugliano, oltre ai Vigili del Fuoco ed all’Automedica. Due persone sono state trasportate all’ospedale in codice giallo, una al presidio di Osimo ed un’altra a quello regionale di Torrette, mentre altri due occupanti dei mezzi sono stati soccorsi sul posto ed hanno scelto di non recarsi all’ospedale per espletare eventuali accertamenti del caso.