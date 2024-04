Schianto tra una macchina ed una moto, un ferito portato in codice rosso all'ospedale

ANCONA – È stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette un 62enne, ferito dopo uno schianto avvenuto all’ora di pranzo in via Pontelungo. L’incidente, per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuto tra un moto ed una macchina: sul posto la Croce Gialla che ha condotto l’uomo al presidio regionale, dove ha fatto subito ingresso in sala emergenza.