Vola fuori strada con la macchina, arriva la polizia: l'alcol test rileva un tasso quattro volte sopra il limite consentito

JESI – Le forze dell’ordine lo hanno visto ancora a bordo della sua auto, una Dacia Duster incidentata, ferma ai bordi della carreggiata. L’intervento ha fatto seguito ad una segnalazione arrivata nella tarda serata del 15 giugno, nella quale era stato riferito di un veicolo fuori strada in via Pian del Medico. Verificate subito le condizioni del conducente, un 55enne maceratese, i poliziotti appuravano che, pur senza ferite evidenti, era in uno stato di alterazione causato dall’assunzione di alcol, tanto da camminare ed a parlare in modo lineare. Da qui, la scelta di procedere con l’alcol test, che ha dato il risultato di un tasso alcolemico pari a 1,98 g/l, confermato anche da una seconda verifica (per cui poco meno di quattro volte più del minimo consentito).

L’uomo, è stato pertanto denunciato per guida in stato di ebbrezza, con ritiro immediato della patente di guida e del documento di circolazione, oltre al sequestro dell’autovettura incidentata. Dagli accertamenti, è poi emersa una stessa denuncia per lo stesso motivo nel recente passato, con condanna per reati contro il patrimonio e precedenti di polizia in tema di stupefacenti e reati contro la persona. Per la pericolosità del comportamento su strada e per i pregressi giudiziari, verrà proposto anche per una misura di prevenzione.