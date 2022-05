Schianto tra centauri sull'Asse in direzione centro, feriti in ospedale

ANCONA - Aggiornamento ore 17,53: Riaperto al traffico l'Asse nord sud dopo la parziale chiusura per incidente.

La strada è rimasta chiusa per circa mezz'ora dopo che uno scooter e una moto si sono scontrati per cause ancora da accertare. L'incidente è avvenuto subito dopo la galleria all'altezza di Baldì.

Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato i due feriti all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Intanto il Comune ha fatto sapere che «da Tavernelle a via Bocconi il traffico è interdetto». Sul posto per i rilievi di legge la polizia locale.