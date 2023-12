Terribile schianto in galleria sulla statale tra un'ambulanza ed un pullman: quattro le vittime

URBINO – E' di quattro vittime, in base ai primi rilevamenti, il bilancio di un terribile schianto avvenuto nel primo pomeriggio a metà della galleria Ca’ Gulino, sulla Strada Statale 73 bis, nel tratto di strada tra Urbino e Fermignano. Per causa ancora da accertare, a scontrarsi frontalmente sono stati un’ambulanza della Croce Rossa e un pullman di bambini in gita proveniente da San Benedetto. A seguito dell’impatto è divampato un incendio all'interno della galleria, che ha sprigionato una colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco, oltre a tantissimi mezzi di soccorso: a perdere la vita sono stati il medico, l'infermiere e l'autista dell’ambulanza a bordo della quale c'era un anziano di 85 anni, anche lui deceduto, che il 118 stava trasportando all'ospedale di Urbino.

A bordo dell'autobus c'erano una trentina di bambini in gita, che sono riusciti a fuggire prima che scoppiasse l'incendio. Salvo anche il sacerdote che li accompagnava. Alcuni piccoli sono rimasti lievemente feriti, riportando fortunatamente solo qualche lieve escoriazione e tanta paura, e due di loro sono stati recuperati dall'eliambulanza alzatasi in volo dopo che, scappando dalla galleria, erano finiti in dirupo vicino. Leggermente ferito anche l'autista dell'autobus. Il tratto di strada è stato chiuso in entrambe le direzioni ed il transito è stato momentaneamente deviato lungo la viabilità adiacente. Sul posto, oltre al personale sanitario ed i Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in sicurezza e per consentire la riapertura della statale nel più breve tempo possibile.

(servizio in aggiornamento)