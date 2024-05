Schianto tra un furgone ed un'auto, conducente estratto dalle lamiere

SENIGALLIA – Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco questa mattina attorno alle 10, quando sulla statale SR 360 Arceviese si è verificato un incidente tra un furgone e un’auto. La squadra VVF sul posto (insieme alla Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi) ha estratto la persona alla guida del furgone, in collaborazione con il personale del 118, e messo in sicurezza i veicoli coinvolti. I conducenti sono stati trasportati all’ospedale di Senigallia per le cure del caso.