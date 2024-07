Schianto frontale lungo la strada verso Casine di Paterno: entrambi i conducenti trasportati in ospedale

ANCONA – Si sono scontrate frontalmente, lungo la strada che procede in salita per arrivare verso Casine di Paterno, le auto restate coinvolte in un incidente avvenuto all’ora di pranzo. Per cause ancora da accertare (tra le quali non è da escludere un colpo di sonno), l’impatto è avvenuto tra un taxi sanitario della Croce Rossa con a bordo il solo conducente ed una vettura guidata da un ragazzo di 29 anni. Entrambi sono stati trasportati in ospedale con codici di media gravità.