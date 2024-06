Schianto frontale tra scooter, arrivano i soccorsi: due feriti trasportati in ospedale

ANCONA – L’impatto, in via Flavio Mattei nella tarda serata, è avvenuto quasi frontalmente. A restare coinvolti nell’incidente due scooter, condotti da un uomo di 75 anni e da una donna di 40 anni. Sul posto, oltre alla polizia locale per i rilievi, è intervenuto il personale della Croce Gialla, che ha trasportato i due feriti all’ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità.