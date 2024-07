Schianto nella notte tra due auto, quattro feriti trasportati in ospedale tra cui una 14enne

ANCONA – Probabilmente una mancata precedenza è stata alla base di uno schianto avvenuto attorno alle 4 di mattina in corso Amendola. L’incidente ha coinvolto quattro persone - a bordo di due automobili - una delle quali di 14 anni che è stata portata all’ospedale “Salesi” fortunatamente non in gravi condizioni, come del resto gli altri occupanti delle macchine che sono stati invece trasportati al presidio regionale di Torrette dal personale sanitario della Croce Gialla.