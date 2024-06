Schianto tra auto e scooter a Porta Pia, ragazza sbalzata a terra e portata in ospedale

ANCONA – L’impatto, violento, è avvenuto attorno alle 7.30, di fronte a Porta Pia, quando per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un auto ed uno scooter condotto da una ragazza di trentanni. Ad avere la peggio la giovane, che avrebbe riportato un trauma cranico ed una lesione importante ad un arto inferiore. Sul posto era presente la Polizia Locale ed una volante della Guardia di Finanza, oltre al personale sanitario della Croce Gialla che ha trasportato la trentenne all’ospedale regionale di Torrette.